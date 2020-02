Maxime Cosse ne garde pas que de superbes souvenirs de ces trois lointaines expériences.

On l’a connu à Seraing, à Hamoir, à Tirlemont et au Patro Maasmechelen. Mais, depuis janvier 2018, c’est loin de la Belgique que Maxime Cosse a tenté de trouver son bonheur.

Première étape, l'Afrique du Sud. À l’époque, le Patro venait de me bloquer un transfert en D3 anglaise. En réaction, j’ai posté une vidéo avec mes buts sur Internet. Luc Eymael, coach de Free State Stars, une équipe jouant le haut de tableau en D1 en Afrique du Sud, m’a contacté."

Avec un superbe souvenir et d’autres moins réjouissants. "On a joué devant 50 000 spectateurs une demi-finale de Coupe nationale. Et l’on a ensuite gagné la finale à Cape Town. On avait créé la surprise, c’était magnifique."

Mais il y a eu un revers de la médaille. "J’étais le seul Blanc de l’équipe et mes partenaires étaient convaincus que j’étais le chouchou du coach. Or, Luc ne m’a pas favorisé. Le premier match, je suis monté au jeu à 20 minutes du terme. J’ai été titulaire trois fois ensuite avant d’être réserviste à cinq reprises. Les trois derniers mois ont été une galère. Mentalement, il s’est agi de la période la plus compliquée de ma carrière."