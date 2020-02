L’attaquant de Verlaine n’est pas en ordre administrativement. La poisse pour le club…

Durant le mercato estival, Valton Ramadani a effectué le grand saut en passant de Fize à Visé (de P1 en D1 amateurs). Arrivé dans son nouveau club, il n’a jamais pu jouer la moindre seconde puisque son passeport était périmé et que les Mosans ne voulaient prendre aucun risque.

Bien mis au courant de la situation par le club visétois, Verlaine choisissait de transférer le buteur malgré tout, assurant que tout était mis en œuvre au niveau administratif.

Cependant, le joueur d’origine albanaise n’a que très peu joué (86 minutes contre Hamoir) puisque visiblement rien n’était en ordre. Il avait jusqu’à vendredi pour régulariser sa situation. Chose qu’il n’est pas parvenu à faire avec son club, qui reçoit là un fameux coup sur la tête. "Pendant que l’Union belge analysait le dossier, nous avions l’autorisation de l’Union belge de le laisser jouer. Mais il s’est avéré qu’il manquait une pièce à ce dossier. Nous avions sept jours pour la rendre, mais nous ne l’avons pas obtenue dans les temps", explique Patrick Danze, le président du club.

Valton Ramadani ne peut donc plus disputer la moindre minute sur un terrain de football cette saison. "On ne désespère pas de pouvoir l’aligner la saison prochaine."

De son côté, le joueur est évidemment attristé par la situation. "Je sais où ça coinçait mais je n’ai pas vraiment compris pourquoi. J’avais vraiment envie de jouer. Je suis dégoûté mais je n’ai pas envie d’en parler plus pour l’instant", déclare-t-il.

Au niveau sportif, Marc Segatto est en tout cas très embêté. "C’est une grande perte pour nous après Shelton Guillaume. Une vraie épine dans le pied", dit le coach. Mais quelles solutions ? "Il y en a toujours. Maintenant, il faut trouver la bonne, ou la moins mauvaise. Je n’y ai pas encore réfléchi mais on va trouver une parade. Nous avons montré de belles choses et les atouts pour se sauver, on les a."