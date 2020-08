Organisé à Huy, le Tournoi International de tennis de la Province de Liège est annulé Liège Matthias Sintzen Comme en 2017, l'événement n'aura pas lieu. © NTH

Pour la deuxième fois en quatre ans, le Tournoi International de la Province de Liège, organisé à Huy, n'aura pas lieu durant le mois d'août. Il était prévu du 16 au 23. Cette fois, c'est le Covid-19 et les contraintes organisationnelles qui ont eu raison de l'événement, confirme le club du New Tennis Huy, où devait se dérouler le tournoi. C'est l'Association Francophone de Tennis qui a pris la décision.



Une déception pour les amateurs et joueurs qui devaient ou souhaitaient se rendre à l'événement mais la décision semble sage au vu de la situation actuelle. Le tournoi ne devrait pas être reporté. Il faudra donc attendre 2021 pour que, on l'espère, l'événement puisse avoir lieu.