Oscar Delbrassine définitivement transféré chez les Bulldogs Liège Matthias Sintzen Sous prêt d'un an terminé, l'attaquant a apposé sa signature à Liège. © Bulldogs de Liège

Décidément, on ne s'arrête pas dans les bureaux de la patinoire de Liège. Après les nombreuses prolongations déjà actées, les Bulldogs ont décidé de poursuivre l'aventure avec leur jeune ailier, Oscar Delbrassine. A 21 ans, il connait très bien le club puisque c'est à Liège, grâce à son frère, qu'il a commencé le hockey sur glace, il y a 17 ans. A l'époque, les hockeyeurs patinaient toujours à Coronmeuse.



La suite de l'aventure a eu lieu à Louvain (jusqu'en 2018), avant un départ pour les Etats-Unis, du côté des Chicago Cougars, en USPHL Premier. Par la suite, il a refait le même parcours... dans le sens inverse: chez les Chiefs Louvain et puis à Liège depuis la saison dernière. Le retour du Faimois dans la Cité Ardente s'explique par les études de kiné entreprises au Barbou. Il s'est d'abord effectué sous forme de prêt pour une saison. Finalement, il a été transféré définitivement il y a peu, avec un contrat d'un an.



On notera également que Oscar Delbrassine a participé au championnat du monde U20 avec la Belgique, en Corée du Sud.