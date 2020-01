Le point avec l’ex-président Vincent Prégardien, désormais administrateur.

Il y a deux ans, à l’aube de la fusion entre Sprimont et Banneux, Vincent Prégardien avait annoncé vouloir prendre un peu de recul et quitter son poste de président pour endosser seulement un siège d’administrateur. Mais, depuis quelque temps, l’ex-homme fort du Tultay donne l’impression de revenir à l’avant-plan.

"Oh non, absolument pas, je ne prends aucune place qui n’est pas la mienne. Bien sûr, en ce qui concerne le volet sportif, je donne souvent mon avis car j’ai de l’expérience, mais pour le reste je laisse bien tout aux autres…"

Néanmoins, quand on voit les transferts du mois d’août, ça sent un peu Vincent Prégardien… " Oui, ces joueurs-là, c’est effectivement ma signature, le style de profil qui me plaît. Mais pour le reste, non, je ne m’immisce plus trop dans la gestion du club."

Depuis la fusion, le club cherche encore un peu de stabilité, comme le confirme le désormais administrateur des Carriers.

"La stabilité, nous l’avons toujours eue au niveau de notre comité d’administration. Par contre, ce qui est très compliqué à gérer, ce sont les deux équipes premières, et ce à plusieurs niveaux. Il y a souvent des petites frustrations, un peu de rivalité aussi, entre les gens qui s’occupent de ces deux entités sportives. Ce n’est pas facile, c’est vrai mais quels outils extraordinaires pour nos jeunes qui sont susceptibles d’intégrer à tout moment l’une de ces équipes."

Reflet qu’il manque encore un petit quelque chose au RFCB Sprimont, cette difficulté à s’installer solidement dans le top 5 de la D3 amateurs.

"Je pense que la série est très serrée cette saison et que les équipes qui nous devancent au classement, hormis Richelle, pensent essentiellement à aborder les événements prudemment, au contraire de Sprimont, qui veut un jeu offensif. Ensuite, et je ne peux le nier, il y a quelques joueurs dans le noyau qui nous déçoivent depuis le début, qui ne répondent pas à l’attente. Le tout ensemble explique peut-être cela…"