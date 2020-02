Le gardien sans doute le moins verni cette saison en P1 s’est recasé à Malmundaria. Quittera-t-il Dison sur un doublé coupe-championnat ?

Dans le petit monde de la P1 liégeoise, c’était un départ attendu. Germain Hagemann tentera de rebondir du côté de Malmundaria dès le mois de juillet prochain. Un soulagement, sans doute, pour l’actuel gardien du Stade disonais, dont la dernière des quatre saisons prestées au Val Fassotte ressemble à un véritable chemin de croix, dans l’ombre d’un gardien de quarante-quatre ans depuis la mi-octobre.

Flash back. Au lendemain d’un partage à l’UCE Liège et d’un début de saison mi-figue mi-raisin, le coach Jean-Sébastien Legros décide d’un choix sportif. Il titularise la doublure du Jalhaytois, l’ancien Standardman Dimitri Habran. Treize rencontres plus tard, le quadragénaire garde toujours la préséance. Hagemann, lui, n’a disputé qu’une seule rencontre dans l’intervalle. L’ex-titulaire ne tourne pas autour du pot. "J’ai eu beaucoup de mal à digérer cette mise à l’écart en deux temps, reconnaît Germain Hagemann, dont la situation n’ira (en principe) pas en s’améliorant. Je terminerai tout de même la fin du championnat sur le banc. Je jouerai les matchs amicaux et ceux de la coupe (NdlR : Dison est demi-finaliste). J’ai donc encore la possibilité de quitter Dison par la grande porte." Un paradoxe, un comble même, au regard de l’impasse dans laquelle se trouve le futur gardien malmédien.

Entre autres propositions, de l’élite provinciale ou de l’étage inférieur, Germain Hagemann a opté pour un club qui le pistait depuis deux ans. "Ma copine est également originaire de là-bas et nous allons bientôt emménager à Francorchamps, précise encore celui qui fêtera ses 25 ans dans une semaine. Je connais très bien la mentalité du coin. Je voulais retrouver la confiance d’un club pour me relancer."

Seul hic, à l’heure actuelle : l’avenir sportif des Dragons reste incertain en P1. "Je n’ai bien sûr pas envie d’effectuer un pas en arrière, mais si Malmundaria ne devait pas se maintenir, la P2C serait un moindre mal par rapport à une série plus liégeoise."

Promis, en débarquant à Dison, à un avenir en nationale, Hagemann a au moins appris une chose dans la difficulté. "La roue peut tourner très vite, dans un sens comme dans l’autre." Le garçon mord sur sa chique, mais il ne range pas ses ambitions au placard.