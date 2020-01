Liège P1: Geer s'attaque à son noyau pour la saison prochaine. Plusieurs reconductions, un arrêt Matthias Sintzen

Le staff et la direction ont beaucoup travaillé ces derniers jours. Pas mal de clubs commencent déjà à préparer le prochain championnat. C'est notamment le cas de Geer, qui semble plutôt bien parti pour se sauver au sein de l'élite provinciale.



Après avoir reconduit l'ensemble de son staff, le club rencontre peu à peu les joueurs. "Nous avons le plaisir de vous annoncer les reconductions de Xavier Litran Bautista, Dimitri Dequinze, Pierre Vervoort, Florian Brassinne, Mike Grosdent, Maxim et Bruno Philippe, Simon Olivier et Loïc Drèze", annonce le club.



Mais ce n'est pas tout puisque Vincent Vigil Bajo, le meilleur buteur actuel du club, a également décidé de poursuivre l'aventure.



"Le reste du groupe sera vu dans le courant de la semaine prochaine", dit-on également. Kevin Derwa a décidé de mettre un terme à sa carrière. "Il restera tout de même à disposition du club."