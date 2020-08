P1: Julien Rasquin ne jouera finalement pas cette saison, l'UCE Liège a déjà trouvé une solution Liège Matthias Sintzen L'attaquant met le football entre parenthèses. © Marquet

Julien Rasquin était l'un des transferts importants de l'UCE Liège cet été. Arrivé de Sprimont, l'attaquant était, comme à son habitude, déterminé à faire mal à de nombreuses défenses. Il a cependant décidé de faire un pas de côté et de ne pas entamer la saison avec son nouveau club. "Tout se passait pourtant très bien, cette décision n'a aucun rapport avec nous", précise le coach Jean-Marie Raucq, avant de donner quelques précisions.



"L'épouse de Julien est enceinte de jumeaux et sa grossesse est à risques. De plus, il y a eu de nombreux cas de Covid-19 dans l'entreprise où travaille Julien. Heureusement, il a été testé et le résultat est négatif. Mais il a peur d'attraper ce virus et de le transmettre. Il ne veut pas non plus laisser sa femme seule. En plus, on le sait, il y a des cas qui courent dans les clubs régionaux", poursuit le T1.



Jean-Marie Raucq a rapidement trouvé une solution pour le remplacer, bien que les solutions dans le secteur offensif des Espagnols soient nombreuses. "Youssef Fadhil, qui s'était engagé avec Huy, est de retour." Le joueur connait bien la Pleine des Manoeuvres puisqu'il y a évolué jusqu'en 2018 avant de partir à Fléron puis à Melen.