Il n'y a pas que la lutte pour le titre qui est d'actualité chez les Stadistes.

La confection du futur noyau l'est également. Le club verviétois, par la voix de son président Dinet Bodson, vient d'annoncer la prolongation de quatre joueurs, et non des moindres: Guillaume Legros, Eric Vandebon, Rachid Farssi et le capitaine Quentin Dessaucy, lequel disputera sa onzième saison au Val Fassotte!

Ces reconductions s'ajoutent à celles de Dimitri Habran, Arnaud Godard et Grégory Reuter.