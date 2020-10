Jehay 0-1 Fize: Fize oublie la manière

Le derby opposant Jehay à Fize s’est terminé sous les huées d’une partie du public ce dimanche 4 octobre. Certains supporters jehaytois en ont voulu au trio arbitral en fin de rencontre, remettant en question certaines de ses décisions, dont une phase litigieuse survenue en toute fin de match.

Alors que Fize menait 0-1, Junior Lokola a été déclaré hors-jeu par le juge de ligne, alors qu’il venait de tromper la défense adverse sur le flanc gauche. La balle finissait au fond des filets avant que l’arbitre annule le but. Sur le bord du terrain, certains estimaient qu’il s’agissait là d’une énième décision contre Jehay et que l’équipe visitée aurait mérité le point du partage.



Du côté de Fize, on manquait clairement de réalisme et le score aurait pu et dû être bien plus sévère.

Avec ce résultat, l’équipe de Fize montre d’ores et déjà qu’il faudra compter sur elle pour jouer la tête du championnat puisqu’elle comptabilise neuf points, avec cinq buts marqués et aucun encaissé. Situation inverse pour l’équipe amaytoise qui n’a toujours pas marqué de goal au terme des trois journées.

Le but : 70e Babitz sur pen. (0-1).





Malmundaria 2-2 Ster-Fr.: des visiteurs rejoints par deux fois

La rencontre s’est déroulée sur moins de 30 minutes. Alors que Malmundaria venait d’égaliser, les visiteurs reprenaient l’avance dans la foulée. Mais à 15 minutes du terme, Gollac fixait le score de partage. Simon Michel (Ster) est sorti blessé un peu après l’heure de jeu

Les buts : 48e Van Melsen (0-1), 56e Masset sur pen. (1-1), 57e Meys (1-2), 75e Gollac (2-2).





Pontisse 2-5 Geer: victoire logique

Des goals, il y en a eu mais la victoire des visiteurs est logique, même si Pontisse a poussé durant un bon moment en deuxième période. Cependant, les hommes de David Peharpré ne parviennent pas à aligner un deuxième succès de rang.

Les buts : 6e M. Philippe (0-1), 22e Vervoort (0-2), 32e Mulowa (0-3), 42e Kasprzak (1-3), 72e M. Philippe (1-4), 77e Von Buxhoeveden (1-5), 90e Boumediene (2-5).