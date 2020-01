Tout savoir sur ce qui s'est passé ce dimanche en P1 liégeoise.





Amblève – Wanze/Bas-Oha 1-3

Gros coup dur pour Amblève qui n’y arrive vraiment plus. En plus de la défaite de ce dimanche, les hommes de Robin Demarteau ont vu Minerois et Aubel s’imposer, et ont perdu Goenen sur blessure après un peu plus de 30 minutes de jeu. Ils ont à présent 5 points de retard sur le premier descendant. Quant à WBO, il se retrouve à 3 points de Fize, le leader. Tout est encore possible.

Les buts : 33e Depas (0-1), 44e Neerdael (0-2), 70e Datou (1-2), 83e Neerdael (1-3).





Petite victoire des Disonais grâce à un nouveau but de Guillaume Legros, qui leur permet de revenir à une petite unité de Fize, défait à l’UCE. Pour Ougrée, qui a pourtant poussé pour égaliser, plus les semaines passent, plus ça sent mauvais… Il est à présent avant-dernier, juste derrière Aubel mais avec le même nombre de points.

Le but : 25e Legros (0-1).







Cinquième match sans défaite pour le groupe de Nicolas Henkinet qui respire la forme et qui se rassure petit à petit. Depuis la reprise en janvier, les Carriers ont réalisé trois 1-1 consécutifs, dont un en Coupe (défaite aux tirs au but). M. S.

Les buts : 44e Vervoort (0-1), 67e Rasquin sur pen. (1-1).







Une petite claque pour Melen, qui réalise un zéro sur six en 2020. Pendant ce temps, Rechain respire la forme et fait tout pour se sauver. La victoire s’est dessinée dans les 20 dernières minutes. Gino Piol pourra probablement quitter le club en l’ayant maintenu au sein de l’élite provinciale, même si rien n’est joué.

Les buts : 72e et 83e Ernst (0-1 et 0-2), 90e+2 Quinta (0-3).







S’imposer au stade Lechat, face à son voisin malmédien, c’est une première pour Ster-Francorchamps. Le but inscrit par Galère, sur une frappe déviée, permet aux Sterlains de réaliser une excellente opération au classement. Les Fagnards se détachent de leurs poursuivants immédiats (Melen et La Calamine) dans la lutte pour le top 5. A noter que Cédric Arend a arrêté un penalty alors que le score était de 0-0.



Le but : 74e Galère (0-1).







Avant la réception de l’ancien leader, Minerois affichait un peu glorieux 1 sur 24 ! Et la tendance ne semblait pas s’inverser avec l’ouverture du score par Digregorio dans une rencontre où les trois buts ont été inscrits sur autant de penaltys ! Inconstante depuis le gain de la première tranche, La Calamine a plié face à un adversaire qui n’a plus marqué un but de plein jeu depuis six rencontres !

Les buts : 42e Digregorio sur pen. (0-1), 49e Cornet sur pen. (1-1), 67e Becker sur pen. (2-1).





Aubel – Weywertz 2-1

Si le résultat confirme qu’Aubel n’a pas encore déposé les armes dans la lutte pour le maintien, il confirme également la mauvaise passe traversée par Weywertz. Dohogne a répondu trop tardivement au doublé de Boulton en fin de première période. Les Germanophones n’ont toujours pas décroché la moindre victoire au second tour.

Les buts : 39e et 42e Boulton (2-0), 87e Dohogne (2-1).





Les Fizois restent en tête malgré cette défaite à l'UCE, qui enregistre un onzième match à domicile sans défaite en autant de matchs disputés.

Les buts : 12e Crits (1-0), 59e Namotte (2-0), 61e Babitz (2-1).