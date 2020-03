Ce qu'il s'est passé en P1 liégoise ce week-end!

Résumés et buteurs, on vous dit tout!

Dison - FIze 2-0

Malheureusement, au terme de la rencontre, le résultat de ce sommet n’était pas d’actualité sur les lèvres des entraîneurs. En effet, à quelques minutes du coup de sifflet final, le jeune Dujardin devait quitter le terrain sur une civière. “Mes pensées vos à notre joueur en espérant que ce n’est pas trop grave. Il a une entaille d’une dizaine de centimètres au tibia. J’espère qu’il n’y a pas de fracture”, exprimait Thierry Deprez, le T1 de Fize. Jean-Sébastien Legros, l’entraîneur de Dison, abondait dans le même sens. “La fin de match est ternie par ce contact rugueux mais non intentionnel”.

Les buts : 69e Marechal (1-0), 79e Legros (2-0).

Minerois – Melen 0-2

La victoire de l’Alliance ne souffre aucune discussion sur le terrain d’un adversaire qui joue pourtant pour sa survie. Une phase arrêtée (coup-franc) décidait de l’orientation du score. Depuis la mi-novembre, Melen alterne des séries de trois succès et autant de défaites. Nouveau cycle en perspective ?

Les buts : 56e Petit (0-1), 73e Manteca (0-2).

La Calamine – Rechain 2-0

Les hommes d’Alexandre Digregorio ont décroché un huitième succès à domicile sans véritablement forcer leur talent. Ils ont cependant patienté une heure avant de traduire leur supériorité au marquoir, sur un penalty inscrit en deux temps par Hubert, auteur de son second doublé en championnat.

Les buts : 60e Hubert sur pen. (1-0), 90e Hubert (2-0).

Geer – Wanze/Bas-Oha 1-1

En l’emportant, les Sucriers auraient pu être seuls en tête de la série. Mais les occasions n’ont pas suffi pour prendre les devants au marquoir. Et Geer s’en est sorti grâce à un but “chanceux” de Derwa en première période sur un dégagement d’Henrotte.

Les buts : 26e Derwa (1-0), 50e Goosse (1-1).

Weywertz – UCE Liège 0-1

L’exclusion de Lebeau avant le quart d’heure a facilité la tâche des Espagnols qui ont rempli leur devoir, malgré un Weywertz entreprenant. On le sait : gagner chez les Germanophones n’est jamais aisé.

Le but : 13e Namotte (0-1).

Aubel – Ougrée 1-0

C’est un fameux pas vers le maintien que viennent de faire les Vert et Blanc. Avec 27 unités et une série de 5 matchs sans défaite (11/15), Aubel est en pleine forme. Il est plus que temps que leur adversaire du jour s’y mette s’il ne veut pas aller rendre visite à la P2.

Le but : 71e Boulton (1-0).

Malmundaria - Sprimont 3-2

Sprimont rentrait de la plus belle des manières dans le match mais l’avance prise par les locaux avant le repos faisait mal. Et le but de Zarhouni, qui venait de monter au jeu, ne suffisait pas puisque Duprez offrait la victoire aux Malmédiens 10 minutes plus tard. M. S.

Les buts : 23e Rasquin (0-1), 25e Duprez (1-1), 45e Hungs (2-1), 64e Zarhouni (2-2), 73e Duprez (3-2).

Ster-Francorchamps-Amblève 4-0

Les Sterlains ont mis une demi-heure pour régler la mire. À l’heure de jeu, le marquoir indiquait 4-0 ! La lanterne rouge n’a pas fait le poids et les résultats de ses concurrents directs dans la lutte pour le maintien poussent encore un peu plus Amblève vers une sortie par le bas en fin de saison. Y.H.

Les buts : 35e Zander (1-0), 38e Scheffer (2-0), 47e Calisgan sur pen. (3-0), 59e Meys (4-0).