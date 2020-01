Liège P1: Melen tient son coach pour la saison prochaine Matthias Sintzen

Une réunion avait lieu ce mardi après l'entraînement. Il y restait quelques détails à régler pour que Pascal Collin reste à la tête de l'équipe A de Melen la saison prochaine. Lors d'une réunion avec le comité ce mardi soir, les deux parties ont trouvé un accord et prolongent donc l'aventure ensemble.



"Avec une saison supplémentaire en option, précise le club. Réalisant pour l'instant une très belle saison pour son retour parmi l'élite provinciale, l'objectif du club et de Pascal sera de stabiliser le club en P1 dans la durée. Toutes nos félicitations à Pascal pour ce renouvellement et nous lui souhaitons pleine réussite et épanouissement dans la poursuite de sa carrière parmi nous", a communiqué la direction.



Lors d'un récent sondage auprès des autres entraîneurs de la série, Pascal Collin avait d'ailleurs été élu meilleur entraîneur de la première partie de saison.