P1: onze reconductions et quatre arrivées à Melen Liège Matthias Sintzen Les Mauves s'activent pour la saison prochaine, principalement dans le secteur offensif. © MaMick Photography

Après avoir reconduit tout son staff, Melen avait annoncé qu'il rencontrerait ses joueurs. Et c'est chose faite pour une bonne partie d'entre eux. Ce jeudi soir, le club a conclu onze reconductions. Ainsi, Piron, Storme, Dumoulin, Franchimont, Crisigiovanni, Manteca, Bemelmans, Lhonneux, Nicolay, Henke et Gonera ont prolongé pour la saison 2021-2022.



Suite au départ de Mazzouze à l'UCE Liège, Furkan Memeti dépose ses bagages dans l'équipe de Pascal Collin. Il s'agit d'un milieu de terrain de 21 ans qui possède de nombreuses qualités mais également une grande marge de progression. Avec des profils plus offensifs, Graziano Ferraioli et Giulian Palleshi arrivent eux aussi. Le premier de Blegny, le second de MCS Liège. Ce sont visiblement deux joueurs très adroits devant le but. Le dernier cité a d'ailleurs marqué cinq buts cette saison dans son club.



Le quatrième arrivé s'appelle Omar Kessi et joue chez les Espoirs du RFC Liège, même s'il appartient déjà à Melen.



Enfin, Arthur Bougnet, un polyvalent offensif de la P3 de Melen, intégrera l'équipe A.



Maintenant, le staff va s'attaquer au secteur défensif pour constituer l'équipe la plus compétitive possible la saison prochaine.