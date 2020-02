La décision est tombée ce samedi matin.

Le 8 décembre dernier, Ougrée recevait Rechain. Une rencontre importante dans la deuxième moitié de tableau.

Il restait un peu moins de 10 miutes à jouer lorsque Alain Colomberotto, le coach local, décidait de remplacer Alexandre Kwayep par Andy Tellatin. Le premier cité quittait la pelouse… en marchant.

Alors que le changement était déjà effectué et Andy Tellatin déjà sur la pelouse, l’arbitre, Monsieur Alfieri, se dirigeait vers le joueur sorti pour lui donner une seconde carte jaune, synonyme de rouge. Mais il demandait également à Andy Tellatin de quitter la pelouse. Ougrée se retrouvait donc à 10 alors qu’il menait 2-1.

Quelques minutes plus tard, Rechain égalisait et repartait donc avec un point.



Ougrée décidait alors de déposer réclamation car il estimait "qu'il y avait clairement une erreur d'arbitrage qui avait influencé le résultat." En effet, le changement apparaissait bel et bien sur la feuille de match de Moniseur Alfieri.



Ce samedi en fin de matinée, le club de Rechain et celui d'Ougrée étaient convoqués au CREF à Blegny., explique Gino Piol, le T1 rechaintois.Finalement, le score a été entériné et l'arbitre a à nouveau expliqué qu'il n'avait pas autorisé le changement du côté d'Ougrée. Selon nos informations, les Ougréens ont décidé de ne pas aller plus loin dans les procédures. Les deux clubs conservent donc leur point respectif acquis lors du match du 8 décembre.