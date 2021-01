Etant donné que le coup de sifflet final de la saison devrait avoir lieu en début de semaine prochaine, Pontisse devrait pouvoir continuer l'aventure en P1. "Il faut savoir reconnaitre que nous avons eu de la chance. Et dans la vie, c'est important. Nous avons eu la chance de monter, la chance de se maintenir et la chance d'avoir le temps de préparer la saison prochaine. J'ai déjà quelques contacts mais je n'ai pas été plus loin avant d'avoir discuté avec notre désormais ex-coach. Je prendrai quelqu'un d'expérimenté."



Pontisse repartira donc d'une page blanche en 2021-2022 avec un nouveau T1 et des renforts parfaitement ciblés.

Cette saison de football est on ne peut plus particulière. Pour Pontisse, promu en P1, elle s'annonçait compliquée quoi qu'il arrive après le départ de nombreux joueurs et du coach Alain Bettagno.David Peharpré était choisi pour le remplacer. En quatre matchs disputés, le club ne comptait que trois unités au général et on le voyait difficilement remonter la pente après avoir encaissé... 19 buts (contre 6 inscrits).La saison prochaine, le club souhaite repartir sur des bases solides et a décidé de se séparer de son T1., déclare Alain Petit, l'homme à la tête du club.