Arrivé l’été dernier chez les Carriers, le gardien Romain Longaretti a décidé qu’il ne prolongerait pas le bail au RFCB Sprimont.

"Je n’ai pas eu beaucoup de nouvelles du club quant à une possible reconduction, je n’avais pas l’impression que je faisais partie des priorités à prolonger", estime le portier de 20 ans. "Je suis assez content de ma saison avec Sprimont B en P1 même si on n’est pas dans le top du classement", continue Romain.

C'est à Raeren qu'il poursuivra sa carrière."J’ai senti qu’ils voulaient vraiment me faire venir chez eux. Un projet sportif comme le leur ne se refuse pas, d’autant plus qu’ils pourraient évoluer en D2 amateurs l’an prochain. On ne saurait pas me promettre d’y être directement numéro 1 mais je sais que ce sera une concurrence saine avec Daniel Johnen (l’actuel portier des germanophones) et que le meilleur jouera. Je sais qu’il hésitait à arrêter car il arrive en fin de carrière. J’espère que la transition va s’effectuer progressivement la saison prochaine car j’aimerais bien m’installer dans un club pour plusieurs années et enfin m’imposer comme gardien numéro 1, et ce à Raeren. Car jusqu’à maintenant, je n’ai jamais trouvé un club où j’étais titulaire indiscutable, que ça soit à Visé, Stockay ou avec la D3 de Sprimont."