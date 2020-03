Il était le dernier club à ne pas s'être prononcé.



En début de championnat, Fabere occupait le poste de T2 de l'équipe de D3 amateurs, où il assistait Michaël Leruth. Suite à l'arrivée de Pascal Jacquemin et au départ de Youssef Solhi, Patrick Fabere est en toute logique retourner en P1 pour occuper le poste qui était le sien lors de la première partie de la saison dernière.



Au niveau des transferts, plusieurs joueurs ont annoncé leur départ mais le club travaille dans le recrutement. "Nous avons quelques contacts mais nous ne communiquons rien pour l'instant. Le recrutement sera jeune mais ciblé, pour jouer dans la première partie de tableau. Pour rappel, l'objectif à moyen et long terme est que les joueurs qui arrivent en D3 viennent de P1. Cette saison, cinq jeunes sont montés. C'est une fierté et nous voulons continuer dans ce sens", explique Michaël Leruth, le directeur sportif.



La deuxième équipe des Carriers avec ou sans Patrick Fabere à sa tête? La question se posait encore il y a peu. Finalement, la décision est tombée : le coach sera toujours en place la saison prochaine.