P1: Thomas Scheffer file à Melen, qui boucle peu à peu son noyau Liège Matthias Sintzen Un nouveau renfort qui connait bien la P1 pour l'équipe de Pascal Collin. © DR

Cinquième arrivée chez les Mauves. Après Furkan Memeti, Graziano Ferraioli (Blegny), Giulian Palleshi (MCS Liège) et Omar Kessi (U21 RFC Liège), c'est au tour de Thomas Scheffer de rejoindre la formation de Pascal Collin. L'avant qui était actif à Minerois cette saison connait très bien la P1 grâce à Ster-Francorchamps. Cité notamment à Aubel, c'est finalement la vareuse mauve qu'il a choisi. Un solide renfort dans le secteur offensif. "Nous avons un noyau de 18 joueurs pour l'instant, avec les jeunes que nous intégrerons. Un bon mix entre jeunesse et expérience pour se stabiliser en P1", dit le coach.



Si le secteur offensif est déjà bien garni et que plus personne n'est attendu à ce niveau, le club cherche toujours un défenseur central et un flanc polyvalent.