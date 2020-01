Liège P1: trois prolongations au Stade Disonais Matthias Sintzen

Après avoir confirmé leur staff pour la saison prochaine, les Stadistes s'attaquent à la composition du noyau. Ce dimanche, Dison s'est imposé de justesse (0-1) à Ougrée. Après la rencontre, la direction du club a annoncé le nom des trois premiers joueurs reconduits. Ainsi, Arnaud Godard, Dimitri Habran et Grégory Reuter espèrent porter les couleurs du Stade en D3 amateurs la saison prochaine. "Nous procédons par étapes. L'objectif est de garder la plus grande partie possible du groupe actuel, qui commence à bien se connaitre. Après, nous verrons si nous devons nous tourner vers des solutions externes. Les possibles arrivées dépendront de l'état des lieux", explique le président, Jean-Claude Bodson.



Dans le staff, Jacky Franken, le préparateur physique, a également été reconduit.