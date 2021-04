Trouver une joueuse de ce type dans notre pays était loin d'être évident, le club le savait et ne cachait d'ailleurs pas que c'est vers l'étranger qu'il se tournerait. Et plus particulièrement l'Amérique.

Il y a d'ailleurs trouvé Brittany Brewer, une solide et talentueuse joueuse de 23 ans qui évoluait du côté d'Atlanta, en WNBA.





Diplômée à Texas Tech en 2020, elle a été élue "Academic National Player of the Year" et était finaliste pour le titre de "National Player of the Year", "Center of the Year" et "Defensive Player of the Year". Il s'agit sans aucun doute d'un renfort de choix!

Elle qui réalisait une saison fantastique, battant notamment le record du nombre de points inscrits en un match. La remplacer s'annonçait compliqué.