Paolo Schiavone estime que l’honnêteté est le mot-clé pour la réussite dans ce métier très prisé.

Paolo Schiavone est Belgo-Italien. Son nom vous dit certainement quelque chose puisqu’il a notamment évolué à Hamoir, au FC Liège et, plus récemment, à Tilleur, son dernier club belge. Aujourd’hui, il a raccroché les crampons pour vivre son rêve : être agent de joueurs. Une reconversion qui lui réussit plutôt bien, dans ce monde où beaucoup prétendent détenir ce titre. Rencontre avec ce négociateur à temps plein.

Paolo, comment êtes-vous rentré dans ce monde ?

"Quand je jouais, j’aimais beaucoup ce métier. J’ai toujours voulu m’entourer de personnes qui disaient la vérité. J’avais beaucoup d’amis qui jouaient à un haut niveau et dans ce domaine, il faut avoir énormément de connaissances. Je travaille avec Luigi Romano, un associé."

Vous avez sauté de Tilleur au monde pro sans passer par la case départ…

"Je rêvais de jouer en D1 mais je n’ai jamais réussi. Alors, après ma carrière, je voulais atteindre ce haut niveau quoi qu’il arrive."

On parle beaucoup des agents pour l’instant, et pas toujours positivement. Ça ne vous fait pas peur ?

"Non. Je dois avouer que j’ai eu un brin de chance, car mon premier transfert était Kodongbia de Monaco à l’Inter. Après, j’ai eu de plus en plus de joueurs. Il y a une chose essentielle dans ce métier : ne jamais mentir. Un mensonge se répand très vite. La confiance de quelqu’un est difficile à obtenir. Mais pour la perdre, ça prend 20 secondes. Pour être respecté, on se doit d’être professionnel."

Vous n’agissez qu’en Italie ?

"La plupart de mes transferts se font là-bas mais j’ai aussi beaucoup de demandes en Espagne. En France aussi, car c’est là que nous allons chercher pas mal de joueurs."

On retrouve de plus en plus d’agents à tous les niveaux, n’exagère-t-on pas un peu ?

"Personnellement, je le vis très bien. Je sais qu’il y a des agents beaucoup plus forts que moi mais, comme je l’ai dit, il faut être clair dès le départ et pas vendre du rêve car c’est un monde de loups. Il y a des agents en D2 et D3 amateurs, mais ce sont des petits agents qui demandent énormément d’argent. À cause de ça, ils peuvent mettre en danger la carrière d’un joueur. C’est tuer le football inutilement."

Et vous, qui était votre agent en Belgique ?

"J’ai travaillé avec Daniel Kimoni. D’ailleurs, nous nous parlons toujours. J’ai joué avec Ali Lukunku à qui je demande beaucoup de renseignements car il connaît bien le foot belge… J’aimais sa simplicité et sa façon d’être. Dès que je reviens en Belgique, nous allons toujours manger ensemble."