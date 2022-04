Papalino: "Si Huy arrive à se sauver, ce sera miraculeux" Liège F.C. © CJHEY

Il reste deux matchs aux Hutois pour tenter d’accrocher leur maintien. Mais même un sans-faute pourrait bien ne pas suffire.



Depuis le nul vierge concédé à Oppagne il y a deux semaines, les Hutois savent qu’ils n’ont plus leur sort entre leurs mains. En effet, à un point derrière les Luxembourgeois, ils pourraient même être relégués en cas de 6 sur 6 si leurs adversaires directs réalisent le même bilan. "Notre but est d’aller chercher un maximum de points face à Sprimont et Marloie (NdlR : qu’Oppagne rencontre justement ce week-end) afin de n’avoir aucun regret. (...)