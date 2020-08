Pour la première course officielle du mois d’août, l’espoir liégeois s’est classé 2e de la première étape du Tour du Brabant Flamand. Cet interclubs pour élites sans contrat et espoirs était ouvert aux pros et a été très animé. Les cyclocrossmen pros ont d’ailleurs été très présents, puisque David Van der Poel, le frère de Mathieu, s’est imposé, remportant le sprint de la bonne échappée d’une dizaine d’hommes. L’ancien champion de Belgique de cyclocross Toon Aerts a pris la troisième place.

Et entre ces deux pros, on retrouve Tom Paquot, qui s’est classé deuxième. Une belle reprise pour le prometteur coureur de Bingoal-Wallonie Bruxelles Development Team, qui était accompagné, dans le bon groupe de tête, par son coéquipier liégeois Quentin Venner.