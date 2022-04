Entre Visé et Winkel, ce fut loin d’être flamboyant. Les Oies ont pourtant dominé les Flandriens durant le 1er acte dans la possession et les duels. Les hommes de Riga ont d’ailleurs pris l’avantage via Gregory Perseo. Sur un coup-franc depuis le côté droit, son tir du gauche traversait le rectangle. Le rebond trompait Mulopo Bizimana avant de toucher le poteau opposé et de faire trembler les filets.