Attirer des jeunes vers l’arbitrage devient de plus en plus compliqué. Plus les années passent, moins nombreux ils sont. Heureusement, il reste quelques papys dans notre province pour montrer l’exemple.

Nous avons rencontré Jean-Pierre Rode (76 ans), Mustafa Karabal (71 ans) et Marcel Lejeune (66 ans) qui nous expliquent leur longévité. Laurent Bonivers, André Graindorge et d’autres ont également plus de 70 ans. Seul Karabal est toujours actif en P3-P4. Les autres se contentent des réserves, des jeunes et/ou des dames.

Que ressentez-vous lorsque vous montez sur un terrain à votre âge ?

J.-P. Rode : "Je le fais avec plaisir, je me réjouis toujours d’être le week-end. C’est devenu une routine, un passe-temps. Si ce n’était pas le cas, nous aurions tous arrêté depuis longtemps."

Mustafa Karabal : "Je suis toujours surpris d’arbitrer les enfants ou les petits-enfants de gens que j’ai arbitrés il y a 40 ans. Eux ne jouent plus, mais moi je suis toujours là (rires)."

Marcel Lejeune : "J’avais peur de vieillir mais finalement, je me sens toujours bien. On fait ça par passion, même si j’aime mieux arbitrer les garçons que les dames."

Jusqu’à quel âge vous voyez-vous sur un terrain de football ?

J.-P. R. : "Jusqu’à ce que je pourrai… Pour l’instant, j’