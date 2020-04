Officiel: pas de fusion pour Pontisse, qui évoluera bien en P1 la saison prochaine © DR Liège Matthias Sintzen

Le président Alain Petit a trouvé une solution. Il a poussé un "ouf" de soulagement ce matin.

Il y a quelques jours, Alain Petit nous expliquait qu'il était "fatigué" d'être peu entouré dans son club de Pontisse, qu'il tient à bout de bras depuis 6 ans. Rapidement, il a suscité l'intérêt de l'un ou l'autre club, dont Esneux, hier.



Ce mercredi matin, il a rencontré les personnes de son club toujours actives pour leur expliquer clairement la situation. Pour fusionner, tous les dossiers devaient être rentrés pour ce mercredi à 15 heures, un timing un peu trop serré. "Notre réserve m'a finalement proposé son aide. Ca fait vraiment plaisir", explique Alain Petit. "L'ex-président, qui est le frère de mon beau-père, a aussi l'intention de revenir m'aider. On devrait aussi récupérer l'ancien secrétaire et le T2 dans le comité. Des amis viendront en plus m'aider. Mais on définira tout cela plus précisément demain", dit-il, soulagé.



Il pourra ainsi avoir un rôle plus libre et ne pas effectuer toutes les tâches qui ne sont pas celles d'un président. "Je pourrai me recentrer sur ma fonction et celle de commercial. J'étais un peu dépité de me sentir seul. J'espère avoir tout un groupe qui se donne la main, que l'on soit vraiment tous ensemble et pas simplement l'un à côté de l'autre."



Fin du suspense: Pontisse sera donc bel et bien en P1 en 2020-2021, avec Alain Petit à sa tête mais dans un rôle totalement différent. "Je veux me décharger de mes autres fonctions."