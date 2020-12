Peu de temps avant le premier confinement, le HuyForTrail avait pu être organisé. S'il s'agissait probablement d'un soulagement, c'était sans compter sur l'annulation de l'édition suivante dans la région hutoise, prévue dans un peu moins de trois mois.

A quelques jours de l'ouverture des inscriptions, les organisateurs ont décidé qu'il était préférable de prendre les devants et de ne pas organiser la course cette année. "Nous avions espéré qu’un retour prochain à la normale nous aurait permis de lancer les préparatifs de cette épreuve devenue classique à Huy", expliquent Emerik Vandendriessche et le service des sports et événements de la Ville de Huy, dans un message.

"Il est raisonnable de penser que les conditions sanitaires indispensables ne seront pas rétablies pour début mars 2021."



Cette année, de nouveaux parcours de trail ont vu le jour à Huy, pour un total de 60km.



Rendez-vous en 2022, donc.