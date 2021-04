Battues à Namur plus sèchement dans les chiffres que dans la manière, les Panthers ne termineront pas sur le podium la phase classique de la compétition. Mathématiquement qualifiées pour les Play-offs à quatre depuis jeudi et la défaite de Malines face à SKW, les Liégeoises savent désormais que leur adversaire en demi-finales sera les Castors Braine. Pour éviter l’ogre du basket féminin, il eut fallu s’imposer aux Namuroises dans leur tanière du hall Octave Henry.

Une tâche ô combien difficile face à une formation nettement plus physiques et alignant 5 étrangères. Pourtant totalement dominées dans le trafic aérien (29 rbds pour 60 aux Namuroises), les Panthers se sont pourtant accrochées bec et ongles pendant trente minutes en dépit d’une adresse aux abonnés absents. A force de courage et de défense elle tenait l’égalité face à une Akpanah déchainée (29pts et 25 rbds) jusque 47-47et quelques secondes à jouer dans le 3ème QT. Un triple de Dossou et un flottement coupable sur une rentrée à 3 dixièmes de seconde du buzzer les rejetaient à 5 unités (52-47) à la 30ème. Sonnées par cet enchainement, les Liégeoises encaissaient un nouvel uppercut dès la reprise et craquaient d’un bloc pour se retrouver larguées à 64-48 au terme d’un 17-1 assassin. Dans les cordes, elles tentaient de se ressaisir mais leur collectif avait disparu et Namur pouvait s’imposer sans discussion. QT: 13-11, 19-17, 20-19, 23-10

Namur Capitale - Liège Panthers 75 - 57

Namur Capitale : OGUN 0-13, DIAWAKANA 2-0, Dossou 2-5, Baggio 2-0, Matthys 0-0, Davreux 0-0, Soriano 0-2, MESTDAGH 5-8, RANGE 4-3, KUNAIYI-AKPANAH 17-12.

Liège Panthers: Tremblez 0-0, DOPPEE 3-1, Leblon 0-4, DESCAMPS 0-0, HENKET 13-6, Franquin 2-2, Peeters 2-4, SCHMIDT 2-10, Bremer 6-0, MAES 0-2.