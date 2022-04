Dison a assuré l’essentiel en s’imposant dans les ultimes minutes grâce à un but de Julian Demarteau à la 83e, sur le synthétique d’Onhaye ce dimanche. Et conserve surtout son sort entre les mains avant l’ultime journée de championnat (contre Gouvy) qui désignera le champion entre Dison et Rochefort.

Le titre aurait pourtant pu être déjà fêté ce dimanche, puisque Rochefort était dans un premier temps mené (1-0) à Wanze/Bas-Oha, avant de finalement renverser la vapeur (2-3) et s’imposer. (...)