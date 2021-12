"Ce dimanche 12 décembre, notre entraîneur actuel de P1, Pascal Collin, a fait part au Conseil d’Administration de la R.A.M.M, sa décision de ne pas prolonger à la tête de l’équipe Première pour la saison 2022-2023" indique le club de Melen par voie de communiqué.

"Il désire de cette façon ne pas faire la saison de trop, qui pourrait être préjudiciable pour le club ainsi que pour le groupe des joueurs, estimant qu’un vent frais est parfois nécessaire."

Arrivé en février 2018 à ce poste, Pascal a "un bilan remarquable avec une mission sauvetage pratiquement impossible à réaliser mais malgré tout ratée de très peu à cause d’une saison exceptionnelle à 18 clubs en P1. Une remontée la saison suivante en P1 via le tour final et depuis lors, une stabilité certaine parmi l’élite provinciale."

Dès lors, "le club remercie chaleureusement Pascal pour son travail et sa réussite depuis tout ce temps. Avant ce retrait en fin de saison, Pascal est bien déterminé à donner le meilleur de soi et de l’inculquer au groupe afin de vivre encore de beaux succès lors des 15 derniers matchs de la saison. Avec une passion et une détermination plus que jamais présentes."

Et le club de conclure: "Pascal est et restera un Mélinois et le club est d’ores et déjà en discussion pour étudier les opportunités futures dans le club."

Quant au futur successeur de Pascal Collin, "le C.A. va prendre le temps d’étudier les différentes candidatures et nouer certains contacts". Toujours dans le but de pérenniser le club en P1 sur le long terme.