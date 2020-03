Le désormais ex-coach de Sprimont, pourtant prolongé en janvier, a été limogé au profit de Hervé Houlmont.

Si les deux dernières semaines, depuis l'arrivée de Paul Tintin, ont été assez agitées à Sprimont, c'est carrément une bombe que les dirigeants des Carriers ont lancé en limogeant Pascal Jacquemin ce matin pour placer Hervé Houlmont, ex-Durbuy..., en tant que T1 de la D3 amateurs.

Légitimement déçu, Pascal Jacquemin ne mâchait pas ses mots envers ses désormais ex-employeurs.

"Je suis dégoûté, il n'y a pas d'autres mots. Je ne m'y attendais pas même si les derniers jours étaient empreints de beaucoup d'interrogations au regard de ce qu'il se passait. J'avais posé la question aux dirigeants qui m'avaient répondu: 'pas de souci, ne t'inquiète pas'. Et puis, j'avais été reconduit début janvier, nous avions signé de bons résultats, le noyau était en grande partie dessiné et puis, ce coup de massue..."

Un coup de massue encore plus difficile à digérer quand on l'apprend par personnes interposées...

"C'est le président Guy Depreay qui m'a téléphoné, même pas Vincent Prégardien ou Marc Leruth, deux personnes que je connais pourtant bien... Et qui plus est, un coup de fil reçu vers 13h alors que j'avais eu connaissance de l'info vers 9h le matin en recevant je ne sais combien de messages de diverses personnes... Bref, tout un symbole de la mentalité qui règne actuellement du côté du Tultay. Et visiblement, nous n'avons pas les mêmes valeurs, les miennes étant humaines, vraies et pas financières. Ce qui est le cas à Sprimont quand on sait qu'un dirigeant m'a dit récemment que la vie c'est l'argent, on a malheureusement tout compris…"

Un sentiment de trahison bien légitime donc pour Pascal Jacquemin. "En 33 ans d'équipes premières, je n'ai jamais connu une telle situation. Et quand on regarde les dernières semaines et la politique mise en place à Sprimont, c'est bien la preuve que Paul Tinitin décide et que les autres ne sont que des pions. Un autre sentiment d'amertume qui m'habite concerne Hervé Houlmont, c'est un copain et personnellement, je n'aurais pas agi comme il l'a fait, je n'aurais pas accepté le poste. Mais bon, encore une fois, c'est l'évolution des mentalités et à laquelle je n'adhère pas. Je me demande même si au final, ce n'est pas mieux comme ça, tellement cette manière de faire ne me ressemble pas…"