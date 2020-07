Bon nombre de clubs doivent souvent veiller à chaque centime. Une affirmation de plus en plus vraie au fil des années. Et la récente crise sanitaire risque d’accentuer cette vérité.

L’impact du Coronavirus

Ainsi, du côté de Verlaine, outre l’annulation des stages de Pâques, on a aussi dû valider celle d’un grand tournoi, base solide du futur budget.

"Un tournoi de jeunes à Pâques (75 à 100 joueurs) devait déjà nous rapporter quelques milliers d’euros", évoque Patrick Danze, le président. "Mais c’est surtout l’absence du tournoi de l’Ascension, disputé sur 2 ou 3 jours, qui fait mal. Pour l’occasion, cent équipes de jeunes, des U6 aux U14, étaient attendues ! Sur ce coup-là, on peut parler d’une perte d’une dizaine de milliers d’euros."