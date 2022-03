Patrick Fabere remplacera Hervé Houlmont à Sprimont A Liège Matthias Sintzen Le coach de la P1 retrouvera l'équipe première. © MaMick

Cette saison, avec un noyau de très grande qualité, Sprimont déçoit quelque peu. Alors que l'on s'attendait à voir une équipe solide et compact, ce n'est pas vraiment le cas et les résultats ne sont pas à la hauteur de l'investissement et des attentes.



Il est déjà acté que Paul Tintin s'en ira. Plusieurs joueurs devraient suivre. Hervé Houlmont ne sera plus le T1 non plus. Pour le remplacer, Patrick Fabere, actuel coach de l'équipe B qui évolue en P1. Au club depuis de nombreuses années, le coach a déjà connu la D3 en fin d'année 2018 et en 2019 lorsqu'il était adjoint de Michaël Leruth.