Cette rencontre entre le deuxième et le troisième du classement a tenu ses promesses avec comme ingrédients principaux la grosse prestation du gardien de Meux, Paulus et ce penalty non sifflé pour Hamoir sur une faute de main en seconde période, une faute de main que plusieurs joueurs de Meux admettaient une fois le coup de sifflet final passé.

Les Rats rentraient pourtant très rapidement dans la partie sans se créer de grosses occasions dans ce premier quart d’heure. (...)