Personnage bien connu du football liégeois, Francesco Campione n'est plus Liège Matthias Sintzen On le croisait souvent au bord des terrains. © DR

Francesco Campione n'est plus. Il est décédé ce mercredi matin à l'âge de 58 ans à son domicile. Grand amateur du football des divisions inférieures belges, Francesco était souvent présent le dimanche au bord des terrains. Il travaillait également pour plusieurs clubs en réalisant leur site internet, notamment. Auparavant, il avait aussi endossé la tenue d'arbitre et de délégué.



Par ailleurs, il était représentant en Belgique pour une firme espagnole qui réalise des albums photos pour les clubs des séries nationales et de provinciales.



La rédaction de la DH/Les Sports+ présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Francesco.