L'ancien gardien devient team manager à Seraing

Seraing l'a annoncé ce matin. Peter Kerremans est de retour au Pairay ! .

"Afin de faire face à notre développement, nous devions nous doter d’un team manager, une personne capable d’aider les joueurs et le staff sportif au quotidien, mais aussi de servir de trait d’union avec la direction", a communiqué le club. "Avec son passé de footballeur professionnel, sa connaissance du milieu du ballon rond et son bilinguisme parfait, Peter Kerremans constitue plus que probablement “the right man in the right place”.

Son attachement indéfectible à nos Métallos a fait le reste et c’est un team manager impatient de débuter dans ses nouvelles fonctions."



“Je suis vraiment très motivé par ce nouveau challenge ! Seraing est mon club de coeur et mes 17 années de footballeur pro m’ont permis de connaître parfaitement ses rouages, même si je suis conscient que tout évolue vite", a réagir l'ancien gardien. "Il y a un super boulot à réaliser ici et je suis heureux d’aider Seraing pour son retour à ce niveau.”

Il entamera son nouveau job, aux côtés de son ancien équipier Marc Grosjean notamment, dès ce prochain lundi 6 juillet.