Il y a un peu plus d’un an, Philippe Derwa rangeait son costume de coach à Dison pour laisser place à Jean-Sébastien Legros qui se lançait dans le grand bain. Mais pas question pour lui d’abandonner le monde du ballon rond, sa passion depuis toujours, et encore moins les Stadistes. Son entente avec le président Jean-Claude Bodson est au beau fixe, tout comme l’ambiance au sein du club.

Retrouvailles avec un homme toujours aussi épanoui malgré son travail dans l’ombre.

Philippe, quel est votre rôle aujourd’hui à Dison ?

"Je suis coordinateur sportif de l’équipe A. J’insiste sur ce mot, et je ne veux pas que l’on dise directeur sportif. Nous formons un véritable groupe où tout le monde travaille dans le même sens. J’ai un peu un rôle de jonction entre les différentes parties. Je veux mettre le coach dans du velours et aller dans le sens du président pour atteindre les objectifs. Bosser dans l’ombre ne me dérange pas car le travail est là et il se fait quoi qu’il arrive."

L’entente avec le président Jean-Claude Bodson est-elle toujours la même ?