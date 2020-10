L'homme pense qu’il est plus prudent d’arrêter pour tout le monde et plus longtemps.

Le football souffre. Le président d’Aywaille, Philippe Dodrimont, n’a pas peur de s’exprimer avec des mots durs. La situation actuelle l’inquiète pour l’avenir des clubs amateurs qui, tant bien que mal, tentent de s’en sortir. “Après ce que nous avons vécu aux mois de mars et avril et ce qu’il se passe maintenant, il devient pratiquement impossible de s’en sortir”, déclare-t-il.

Pour lui l’homme à la tête du club, il faut absolument prendre des mesures plus fortes que celles prises jusqu’à présent. “L’objectif numéro un doit être d’enrayer au maximum la pandémie. Je suis presque certain qu’arrêter jusqu’au 19 novembre ne sera pas suffisant. Continuer à maintenir des activités dans les conditions actuelles sans buvette et sans vestiaire est très difficile. C’est la raison pour laquelle je pense qu’il est préférable de tout arrêter momentanément, d’autant plus que les conditions climatiques ne vont pas en s’améliorant. Je demande simplement que l’on trouve un scénario tenable pour les clubs.”