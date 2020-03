Liège Philippe Gustin est de retour à Waremme ! Matthias Sintzen

Personne ne s'y attendait ! Début janvier, on apprenait le licenciement de Philippe Gustin à la tête de l'équipe première, après une défaite 2-3 face à Rebecq. Le groupe était directement repris en charge par Henri Verjans. Mais depuis, dans l'ensemble, rien ne semble aller mieux, malgré une victoire 3-2 ce samedi face à Namur.



Mais, surprise, l'ancien T1 est déjà de retour au club ! Non à la tête de l'équipe première mais bien avec le brassard rouge sur le banc de l'équipe B, en P2A. Il remplacera ainsi Manu Christiaens, qui avait annoncé son départ, et sera assisté de Matthieu Moor.