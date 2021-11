L’Ampsinois Philippe Gustin est donc le nouvel entraîneur de Jehay, en remplacement de Bertrand Marler.

Ce mardi soir, sur le terrain d’Amay, là où il a passé cinq saisons, Philippe Gustin a pris en main son nouveau groupe. Avant d’emprunter la route de la Gravière, le nouveau T1 jehaytois s’est confié sur la mission ardue qui l’attend.

Philippe Gustin, quand et comment sont nés les premiers contacts avec Jehay ?

"Quand Bertrand Marler, à qui Jehay a fait confiance jusqu’au bout, a annoncé qu’il quittait le club, Hervé Comijn (NdlR : le responsable sportif jehaytois) m’a envoyé un SMS. On était vendredi soir. Le lendemain, après avoir revu Bertrand le matin, on s’est entretenu par téléphone en soirée. À ce moment-là, ma tête était toujours à Waremme. Ce n’est que dimanche, après notre victoire à La Clavinoise avec Waremme B, que je me suis mis à table avec Lorenzo Lucania, Henri Verjans et Patrick Ainseur. Je tiens d’ailleurs à remercier Waremme pour sa correction, car on aurait pu me bloquer alors que ça n’a pas été le cas." (...)