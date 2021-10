C’est une soirée historique qui se prépare, ce soir, dans la petite salle de Comblain. Grâce à leurs multiples exploits, les Comblinois ont reçu l’incroyable chance de recevoir le club d’Ostende, champion de Belgique depuis une petite décennie. C’est donc ce qui se fait de mieux collectivement et individuellement dans le Royaume qui franchira les portes de la salle du Mailleux ce samedi pour un match de gala, certes, mais pris au sérieux.

Car, le Hutois Pierre-Antoine Gillet nous le confiait, les Côtiers ne viennent que pour la gagne : "Le coach a préparé ce match comme tous les autres avec application et rigueur. On ne sait pas trop où il a trouvé les images des matchs de Comblain mais on a eu le travail vidéo habituel et on sait, sportivement, contre qui on va jouer. Des shooteurs qui dégainent très vite et contre qui il faudra immédiatement imposer notre physique et, surtout ne pas laisser prendre feu." (...)