Pierre Cornia après le revers des Panthers face à Braine : "Les chiffres reflètent la réalité" Liège Christophe Kugener

Coup d’arrêt pour les Liégeoises qui perdent leur troisième place au profit de Namur après le revers face aux Castors (88-55)



28 points début janvier et 30 ce week-end : l’addition peut sembler lourde pour les Liégeoises chaque fois qu’elles affrontent les Castors. D’autant plus que les Panthers se rendaient à Braine le moral gonflé par six succès de rang. Une défaite lourde dans les chiffres qu’il convient de relativiser vu la puissance de l’adversaire.