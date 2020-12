Pierre et Fabienne Cornia, en 3 épisodes

Lundi 21 décembre : Pierre et Fabienne dans l'intimité du basket (vidéo)



: Pierre et Fabienne dans l'intimité du basket (vidéo) Mardi 22 décembre : Pierre et Fabienne en dehors des terrains (vidéo)



: Pierre et Fabienne en dehors des terrains (vidéo) Mercredi 23 décembre: Le "que oui, que non" de la rédaction à Pierre et Fabienne (vidéo) + une page complète dans votre DH Liège en version papier ou numérique

Pierre Cornia et Fabienne Goeris ont marqué l'histoire du basketball belge grâce à leurs performances au plus haut niveau lorsqu'ils foulaient encore les parquets. C'est autour de ces parquets qu'ils ont appris à se connaitre et à s'aimer. Aujourd'hui, Pierre est assistant-coach des Belgian Cats et T1 de Liège Panthers, en D1 dames. Une tâche dans laquelle Fabienne l'accompagne quotidiennement depuis très longtemps puisqu'elle est sa fidèle assistant-coach.Vous l'aurez compris, chez les Cornia, on mange et on dort basket. Mais la famille occupe également une part considérable de leur vie.A quelques jours de la reprise du championnat de TDW1 pour les Panthers, ils ont accepté de se livrer.Dès ce lundi à midi et jusqu'à mercredi inclus, retrouvez leur histoire sur notre page Facebook DH Liège , au travers de différents épisodes. Ce mercredi, jour du match, une page complète leur sera dédiée dans votre DH Liège.