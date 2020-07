Les Panthers ont annoncé ce vendredi matin qu’elles ne s’inscriraient pas pour l’EuroCup, Coupe pour laquelle elles s’étaient qualifiées. Une décision prise en bon père de famille après un long moment de réflexion entre le staff et la direction. “Au début, je n’étais pas en faveur de cette non-participation car je suis un battant qui veut toujours aller de l’avant mais j’ai réfléchi et je me suis dit que c’était plus sage”, explique le coach Pierre Cornia.

C’est le coronavirus qui a eu raison de cette participation. “Je suis grand partisan de cette compétition car c’est un vrai plus pour nous. Nos filles vivent comme des professionnelles durant trois jours et c’est une belle vitrine pour notre club. Mais il fallait s’inscrire maintenant et la situation est toujours trop instable et le risque trop important pour la santé.” Sans oublier, le second volet : le financier. “Jouer les matchs retour chez nous sans public, c’est impensable. Nous avons besoin des VIP. Finalement, c’est une décision réfléchie."

En Coupe d’Europe, les Panthers avaient pour objectif de faire mieux que la saison dernière. “Nous y allions pour franchir un pas de plus. Ce n’est pas quelque chose de vital pour nous car cela ne dure que six matchs. Ce n’est pas comme si nous visions la finale”, poursuit le coach.

De quoi permettre de mieux se concentrer sur le championnat ? “Pour moi, en tout cas, pas du tout”, dit Pierre Cornia. “Ne pas y aller est un désavantage au niveau sportif. L’année dernière, la Coupe nous a boostés.”

Il reste une solution

Le club a encore la possibilité de participer à la Centrale Europe Women’s League. Une décision finale n’a pas encore été prise à ce sujet. “C’est une compétition qui est tout de même reconnue par la Fiba. Je pense que les inscriptions doivent être clôturées pour la fin du mois d’août. Cela nous laisse le temps de voir comment la situation évolue. Si elle reste la même, il est clair que nous ne prendrons aucun risque.”

Tous croisent cependant les doigts pour que le championnat, lui, puisse reprendre normalement…