S’il y a bien une équipe qui respire la forme en ce moment, c’est Liège Panthers. Les quatre dernières victoires en autant de matchs, dont trois à l’extérieur, montrent bien que l’équipe du coach Pierre Cornia est en pleine confiance et plus motivée que jamais à atteindre son objectif.

"Nous restons sur deux succès à l’extérieur face à deux formations au style de jeu bien différent. Nous sommes dans une position extraordinaire", dit le mentor, fier de voir son groupe progresser de jour en jour, même si le programme est bien chargé.

Malgré ces belles performances, rien n’est acquis, loin de là. Le chemin est encore long pour rester dans le top 4.

"Nous avons fait un pas vers ces quatre premières places mais concrètement, nous n’avons encore rien. Notre fin de championnat n’est pas simple, avec des déplacements délicats. Tout le groupe en est bien conscient mais il est clair que nous sommes dans une bonne dynamique." Courtrai et les Kangoeroes devraient se mêler à la lutte jusqu’au bout.

Ce samedi, à domicile, les Liégeoises devront en découdre avec Namur, situé une place plus haut au général, avec deux unités de plus. En cas de victoire, les Liégeoises s’installeront donc dans le trio de tête. "Mentalement, ce match est plus simple à gérer que celui à Boom de mercredi. Par contre, au niveau physique, Namur est plus fort que nous. Nous ne partons donc pas favoris."

Du côté de l’infirmerie, on retrouve toujours Charlotte Borlée. Julia Franquin souffre quant à elle d’une entorse et pourrait manquer à l’appel. Une décision sera prise avant le match.