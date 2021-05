Annoncé ce week-end, le recrutement d’une seconde étrangère en la personne d’Eden Rotberg c’est tout sauf un… hasard. Avec le choix de vie de Laura Henket les Panthers se trouvaient en effet à un véritable carrefour.

Amputées de leur leader, arrivées au plus loin de ce qu’elles pouvaient réaliser dans leur configuration actuelle, le dilemme était crucial : soit risquer de régresser en attendant l’éclosion des prochains jeunes talents de leur couveuse, soit aller de l’avant comme l’explique Pierre Cornia, toujours ambitieux : "Depuis sept ans nous ne faisons que grandir et chaque année c’est plus difficile. Face à une concurrence qui se renforce sans arrêt également, nous allons tenter de franchir un cap supplémentaire. Sera-ce une réussite ou un flop ? L’avenir nous le dira…"



(...)