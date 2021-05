Pierre De Froidmont a terminé 25e de la deuxième Coupe du monde de la saison.

En terminant 25e dimanche de la deuxième Coupe du monde de la saison (Nove Mesto, Tchéquie), le Theutois Pierre De Froidmont (24 ans) a sorti sa deuxième course-référence après son 31e rang conquis l’an passé aux championnats du monde.

Mal placé sur la grille de départ (86e), le coureur du team BH Wallonie Bruxelles n’a fait que remonter au fil des tours sur ce parcours gras et technique, malgré la perte d’énergie due aux dépassements et aux bouchons. La preuve : par rapport au vainqueur (Tom Pidcock), il a perdu quasi autant sur les 2 premiers tours (2’38) que sur les 5 suivants (3’22).

"Qu’aurais-je pu faire si j’avais été mieux placé ? Difficile à dire", nous répondait-il. "Lorsque je me suis un peu extrait de la masse, j’ai pu faire des temps au tour entre les 15e et 25e places. Mais bon, je vais surtout retenir que je suis dans un processus qui va me permettre d’être de plus en plus près des meilleurs sur la grille…"