À 23 ans, le Reidois va prendre part à son premier Mondial Élites cette semaine en Autriche.



Crise sanitaire oblige, le calendrier cycliste, revu et corrigé par l’UCI, est très chargé pour le moment. À l’instar de la route, celui du VTT l’est également avec une Coupe du monde à Nove Mesto (Tchéquie), jeudi et dimanche dernier, et le… Mondial, toute cette semaine.



Un rendez-vous important pour Pierre de Froidmont, l’un des deux francophones de la délégation belge avec la Namuroise Émeline Detilleux.



Âgé de 23 ans depuis le 7 janvier, le vététiste de La Reid honore sa première sélection en Élites. Ce lundi, il a quitté Nove Mesto (où il s’est classé 54e et 61e) pour rallier Leogang, en Autriche, une station de sports d’hiver, à l’est de Kitzbühel, qui compte un magnifique bikepark, théâtre de ce rendez-vous mondial, où Pierre de Froidmont disputera le relais mixte, mercredi, et le cross-country, samedi.

Pierre, comment vous sentez-vous à la veille de ce Mondial ?

"Bien ! Je viens de vivre mes premières courses parmi les Élites et j’ai hâte d’enchaîner. Je suis surtout là pour engranger de l’expérience car le niveau est très élevé.



