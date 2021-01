Pierre Drouguet à J-5 avant RFC Liège-Anderlecht: "Rouge et bleu jusqu’au fond de mon slip" Liège Matthias Sintzen © Marquet

Pierre Drouguet et le RFCL, une histoire d’amour. Drouguet et Anderlecht, une histoire tout court.



Avant d’être un fidèle entraîneur, Pierre Drouguet a longtemps défendu les cages sang et marine, dans les années 1980. C’est d’ailleurs sous le maillot rouge et bleu qu’il a commencé sa carrière en D1, face à un certain… Anderlecht. "C’était en août 82, je venais d’avoir 20 ans et j’étais en équipe première depuis deux ans. J’ai été prévenu de ma titularisation 2 h 30 avant le match. Dans le stade Vélodrome comble, devant le grand Anderlecht, c’était impressionnant", se souvient-il.